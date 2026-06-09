ブラジルやアルゼンチンなど南米5か国とのEPA＝経済連携協定の交渉をめぐり、JA全中の神農会長が鈴木農水大臣に「毅然とした対応」を求める緊急要請を手渡しました。JA全中神農佳人 会長「我が国の食料安全保障を弱体化させるような、安易な市場開放は容認できるものではありません」きょう（9日）、農水省を訪れたJA全中の神農会長はこのように話し、EPAの交渉に入る場合は「毅然とした対応」を求める要請を鈴木大臣に手渡