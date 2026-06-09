大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは9日（火）、フィリップ・ジョン（24）とザカリー・ラマ（21）の2選手が2026-27シーズンに新たに入団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ドイツ出身のジョンは、身長205センチのオポジット。長きにわたって自国のクラブチームに所属し経験を積み、今シーズンはフランスのチームでプレーしていた。ま