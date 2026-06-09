7年ぶりに北朝鮮を訪問した中国の習近平国家主席。【写真を見る】パンダの着ぐるみも踊る？金正恩氏と習近平氏が「特別公演」観覧滞在中は両国の友好や協力が強調されましたが、首脳会談で核問題について言及があったかは明らかになっていません。なぜ今？習近平氏が訪朝近づく北朝鮮・ロシア背景に井上貴博キャスター:中国と北朝鮮をめぐる主な経過についてです。【訪朝までの経緯】2019年6月：習氏訪朝・首脳会談2020年1月：新