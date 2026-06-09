声優アイドルユニット​「ピュアリーモンスター」の白城もえの。ソロインタビューの最終回となる第3部では、華やかなステージの裏側にある挫折、張り裂けそうな不安を救った言葉、そして声優アイドルとして世界の中心へ這い上がろうとする野心の原点に迫る。（「推し面」取材班）​幼い頃の記憶を辿るように、白城の視線が天井の照明へと泳いだ。「晴れの国」と称される岡山県で育ちながら、なぜか雨ばかりを引き