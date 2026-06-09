物価や住宅ローンなど、暮らしに大きく関わる金利。日銀は来週、1.0％への利上げに踏み切るのか。【写真を見る】なぜ1%へ利上げ？日銀・黒田前総裁が語る金利が上がると、家計への影響はどうなるのでしょうか。利上げ“ほぼ確実視”日銀総裁「是非をしっかり議論」発言きっかけに出水麻衣キャスター:国民の生活に大きく影響を与える「金利」が上がると、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。「利上げ」とは、景