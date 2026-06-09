◇プロボクシングスーパーフェザー級10回戦堤駿斗（志成）《10回戦》フェリックス・バティスタ（ドミニカ共和国）（2026年7月14日東京・後楽園ホール）元東洋太平洋フェザー級王者で現WBAスーパーフェザー級5位の堤駿斗（26＝志成、8勝5KO）が7月14日に東京・後楽園ホールで行われるノンタイトル同級10回戦で、フェリックス・バティスタ（29＝ドミニカ共和国）と対戦することが決まった。9日、所属する志成ジムが発表