出口の見えないブルペン炎上が、ついに緊急補修の乱れ打ちを招いた。借金７で揺れるツインズが早くも今季３人目となる救援投手のトレードに踏み切り、米球界に波紋を広げている。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は８日（日本時間９日）、ツインズがダイヤモンドバックスからテイラー・ラシ投手（３０）を金銭トレードで獲得したと伝えた。ラシは今季メジャー３試合で防御率９・８２。４月５