父の勢いに乗ってデビュー星を飾る。新種牡馬エフフォーリア産駒のインカルナータ（牡２歳、栗東・西園翔太厩舎）が、１４日の阪神・芝１８００メートルで初陣を迎える。同産駒は、７日の東京５Ｒでジョドレルバンクが快勝デビュー。幸先のいい滑り出しを見せた。西園調教師は「先週勝ちましたしね。楽しみです」と期待を寄せる。母クッカーニャは芝１４００〜１８００メートルで５勝したオープン馬。近親にはダートＪｐｎ１を