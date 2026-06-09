◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人の岸田行倫捕手が７回に３号ソロを放った。プロ初となる３番でＤＨとしてスタメン出場。５―０の７回先頭で打席に立つと、楽天の先発・荘司の初球ツーシームを捉えた当たりは左翼席へ飛び込む一発となった。「打ったのはスプリットです。チャンスメイクしようと思って打席に入りました。しっかり捉えることができてよかったです」と振り返った。