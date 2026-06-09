「里帰り＝正解」とは限らない。母と衝突ばかりだった友人が選んだ、自分の心を守るためにした選択は、「頼らない」出産でした。物理的な距離を置くことで手に入れた、母との「穏やかな時間」とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 あえて「里帰りしない」と決めた私 私は息子を出産しましたが、里帰り出産はしませんでした。 夫や母の心配を押し切り、断固として実家には帰らない。そう決めていたのです。 近す