◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人の佐々木俊輔外野手が５号２ランを放った。「９番・右翼」で先発出場。３―０の６回１死二塁で相手先発・荘司の１３７キロ変化球を捉えると、打球は左翼のホームランゾーンに飛び込んだ。打球速度は１５７キロ、飛距離は１０６メートルのライナー性の一撃に「打ったのはカットボールです。打った瞬間は（外野を）越えてくれ、と思っていましたが、