◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）オリックス・九里亜蓮投手が６回に追いつかれた。１点のリードを守ってきたが、先頭の岩田に二塁打。１死から塩見の遊ゴロを紅林が捕球（記録は失策）できなかった。一、三塁とされると、赤羽に同点の中前打。さらに１死一、二塁のピンチはしのいだが、痛い失点となってしまった。「リードを守り切れなくて、申し訳ないです」と肩を落とした。