日本でも放映されているネスレのカプセル式コーヒー「ネスプレッソ」のCMに出演している歌手デュア・リパと俳優カラム・ターナーが4日からイタリアのシチリア島で3日間にわたる結婚パーティーを開催した。5月31日にロンドンの市役所でこじんまりした式を挙げていた2人だが、パレルモ東部にあるヴィラ・ヴァルグアルネラで今度は盛大な披露宴を執り行った。 【写真】見覚えあるかな「Nespre