高知市の民家から室外機を盗んだとして、警察は9日、土佐市の50代の男を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、土佐市宇佐町の派遣社員、茺口貢一容疑者（54）です。警察によりますと、茺口容疑者は5月18日未明、高知市の70代女性の自宅からエアコンの室外機1台を盗んだ疑いです。茺口容疑者は、5月に須崎市の民家から室外機を盗んだ疑いで逮捕されていて、警察が茺口容疑者が所有する車