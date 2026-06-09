◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天-巨人(9日、楽天モバイルパーク)巨人の佐々木俊輔選手が今季5号2ランで追加点をもたらしました。3点リードの6回、1アウト2塁から第3打席を迎えた佐々木選手は、楽天の荘司康誠投手が投じた3球目のカットボールを振り抜くと、打球はレフトのホームランゾーンへ一直線。今季5号2ランで、好投をみせる則本昂大投手に援護点をプレゼントしました。笑顔の全力疾走でダイヤモンドを一周した佐々木選手は、3年