10日(水)は広い範囲で梅雨の中休みとなるでしょう。ただ、関東は梅雨空が続きそうです。また、沖縄は大雨となるおそれがあります。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■梅雨の晴れ間各地で気温上昇10日(水)は梅雨前線が南に下がるため、東北から九州の広い範囲で晴れる予想です。日差しの力で気温は上がり、東海や西日本は広く25℃以上の夏日となるでしょう。前線の北側は比較的乾いた空気が広がります。最小湿度は大阪