俳優の杉咲花、多部未華子、今泉力哉監督が9日、都内で行われたPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』の配信記念イベントに参加した。【写真】イベント中にパフェを頬張る岩瀬洋志をあたたかく見守る杉咲花＆多部未華子撮影中の苦労話を語ることに。杉咲は「今泉組特有だなと思うのは、すごい長いシーンを撮影していた時に『もう1回』となった。お芝居で改善点があったのかな、なんて言われるかな、と待っていた監督がぱー