「ロッテ−中日」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテ先発のジャクソンは６回１１１球を投げて５安打１失点の好投だった。１点リードの三回、左翼・井上が飛球を見失いファウルとしたプレーから崩れ、四球から連打を浴び同点とされた。四回以降は丁寧な投球。六回が無死から村松に中前打を許したが、続く４番・細川を遊ゴロ併殺に打ち取った。同点の六回に西川が勝ち越し適時打。ジャクソンに４勝目の権利が生まれた