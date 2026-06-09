劇作家の根本宗子氏（36）が9日、自身のXを更新。大腸に潰瘍ができ、活動に制限がかかっていると伝えた。【画像】劇作家・根本宗子、大腸に潰瘍で活動に制限報告文根本氏は病状を伝える声明を引用し「大腸に潰瘍が出来てしまい自分でもびっくりしてます！！皆様にはご心配とご迷惑大変心苦しいのですが、必ず舞台初日までに全回復して元気に開幕するため、周りの皆様がサポートしてくださっているので、ご心配なさらず、楽し