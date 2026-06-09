サッカーのワールドカップ北中米３カ国大会に臨む日本代表は８日（日本時間９日）、事前合宿を行っていたメキシコ・モンテレイを出発し、大会中のベースキャンプとする米テネシー州ナッシュビルに到着した。日本サッカー協会の公式Ｘなどでは、「Ｍｏｎｔｅｒｒｅｙ→Ｎａｓｈｖｉｌｌｅ」と記し、移動のチャーター機の中でリラックスした様子の選手の写真を公開。中村敬斗が笑顔でカメラに向かい、鈴木彩艶と谷口彰悟はゆった