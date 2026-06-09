赤坂のIT関連会社「Linuxジャパン」社長・水口克也被告（49）が、会社の事務所から遺体を運び出し、遺棄したとして逮捕・起訴された事件。水口はかつて、DJとして活動、コンカフェも経営していたことが「週刊文春」の取材でわかった。【画像】白のスーツに奇抜なカツラ…「DJ裕次郎」時代の水口◇◇◇社会部記者が解説する。「警視庁は今年4月、死体遺棄容疑で水口を逮捕しました。当時、遺体は見つかっていなかったものの