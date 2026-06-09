TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が9日、同局系ラジオ「荻上チキ・Session」（月〜金曜午後5時）に生出演。事実婚を公表した。「個人的な話ではあるんですけど、私自身が事実婚をしまして」と前置きした上で「法律婚ではなく事実婚にしたのかというと、名字を変えずに、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからが一番の理由」と明かした。パートナーとは同棲を続けていたという。「ずっと生活していくだけでも事実婚状態には