犬が安心する「飼い主の身体の場所」4選 1.足元やお尻のまわり 飼い主の足元や、お尻のまわりにピトッとくっついてくることがあります。犬にとって後ろ側は、自分の目で確認できない無防備な場所です。 そこを飼い主に預けるということは、「この人は絶対に自分を攻撃しない」「守ってくれる」と心から信頼している証拠です。また、飼い主の動きをいつでも感じられる場所でもあるため、安心してぐっすり眠りたいときに