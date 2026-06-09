わんちゃんは周りの状況を感じ取って行動できるもの。家族が忙しそうな時にはその場でお利口にしていることだってできますが、大好きな人との遊びの時間が待っていると思うと、つい我慢できなくなってしまうことも。 そんなわんちゃんの光景が、96万再生を超えて注目を集めることに。女の子にかまってほしくて仕方がないわんちゃんの様子には、「私だったら遊び始めちゃうｗ」「疲れが全部吹っ飛んでいきました！」と温かいコ