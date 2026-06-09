犬が「おしりをぶつけてくる」ときの5つの心理 1.あなたを心から信頼しているから 犬にとって、自分の後ろ姿やおしりを相手に向けるという行為は、敵に弱点を見せることになるため、本来はとても危険なことです。野生の時代であれば、後ろから襲われる危険があったからです。 そんなおしりをあなたに思いきりぶつけてくるのは、「この人は絶対に自分を攻撃しない安全な人だ」と心から信じきっている証拠になります。犬