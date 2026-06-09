ライフコーポレーションは、自然派志向のプライベートブランド（PB）「BIO-RAL（ビオラル）」で、四大添加物無添加を掲げる回転寿司チェーン大手のくら寿司とコラボレーションする。10日から「ビオラル」の人気商品「てんさい糖使用のグミ」をくら寿司の国内約550店舗や同社ECサイトで販売。特別にコラボ限定のアソートパックを用意した。BIO-RAL商品部の野澤卓央氏都内で説明会を開き、BIO-RAL商品部の野澤卓央担当部長は「