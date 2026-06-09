にんべんは6月1日、だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」など6店舗で「穴子とだし巻き玉子弁当」を新発売した。特別な日や行楽のお供にも最適で、お腹も心も満たされる一折を販売する。税込み1400円。「穴子とだし巻き玉子弁当」は、甘辛いたれが絡むふっくらとした穴子、だしがきいただし巻き玉子を盛り付けたボリューム感のある弁当。副菜に煮物やひじき煮などを添え、最後の一口までおいしく食べられるように仕上げた