オランダ代表MFフース・ティルは、8日に行われた国際親善試合ウズベキスタン代表戦でレッドカード提示され退場した。しかし、オランダメディア『ESPN』によると、FIFAワールドカップ2026のグループステージ初戦となる日本代表戦への出場には問題ないようだ。オランダ代表は8日、アメリカのニューヨークでウズベキスタン代表との国際親善試合に臨み、FWコーディ・ガクポのPK2発により、2−1で勝利を収めた。しかし、72分からフ