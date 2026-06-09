ハンバーガーチェーン『フレッシュネスバーガー』から2種類の和バーガーが登場する。2026年6月10日から売り出されるのは、「柚子胡椒香る 香味野菜のてりやきバーガー」と「生七味香る 蓮根と南瓜の黒酢あんバーガー」。スパイスの香りが広がる大人な味わいというが、いったいどんなメニューなのか。「香る大人の和バーガー」柚子胡椒と七味でピリッと「梅雨の訪れに合わせ、気分まで軽やかにしてくれる味わいを目指した」（同社）