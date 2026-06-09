スペイン代表は現地時間8日、国際親善試合でペルー代表を3−1で破った。試合後、スペイン代表のMFペドリ（バルセロナ）が、FIFAワールドカップ2026に向けた意気込みを語った。同国メディア『マルカ』が9日、同選手のコメントを伝えている。スペイン代表にとって、FIFAワールドカップ2026前最後のテストマッチとなった一戦は、キックオフ直後の2分、FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）がミドルシュートを突き刺し、ス