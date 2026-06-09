結成以来、最も高い賃上げとなりました。 労働組合の組織「連合長崎」は9日、ことしの春闘の最終集計結果を発表しました。 ※詳しくは動画をご覧ください 連合長崎によりますと、ことし賃上げを求めた169の労働組合のうち、138の組合が妥結しています。 定期昇給やベースアップを含む賃上げ額の平均は、連合長崎の結成以来最高額となる1万5796円だったということです。