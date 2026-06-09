原爆の犠牲となったアメリカ兵の遺族が6月、広島を訪れました。平和を願い続けた被爆者の思いに触れながら足跡をたどる遺族の旅を取材しました。アメリカから来たロバート・タタロヴィッチさん。6月、娘と広島を訪れました。平和公園の原爆慰霊碑に参拝。長い時間、慰霊碑を見つめるタタロヴィッチさんの姿がありました。■ロバート・タタロヴィッチさん「景色も雰囲気も想像以上で圧倒されています。」原爆犠牲