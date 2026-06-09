元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは6月8日、自身のInstagramを更新。ほっこりとする“最近の日常”ショットを披露しました。【写真】丸山桂里奈の“最近の日常”ショット「絵が上手だもんね〜」丸山さんは「最近の日常」とつづり、5枚の写真を投稿。娘のかわいらしい日常を解説付きで披露しています。1枚目は「顔につけてまで絵の具で遊びたい子」と頰に赤い絵の具をつけた笑顔と分かる娘の姿で、4枚目は「