栗原は2打席連続弾と圧巻の打撃パフォーマンスを見せた（C）産経新聞社交流戦首位を走るソフトバンクが圧巻の打撃パフォーマンスを示した。6月9日に行われた阪神戦（みずほペイペイ）、まず勢いをつけたのは現在パ・リーグの本塁打、打点二冠と好調な栗原陵矢だった。【動画】見よ、この圧巻のパワー！栗原の2打席連続弾シーン初回二死二塁で迎えた第1打席、相手先発、才木浩人が投じた高めの154キロのストレートを捉えて、