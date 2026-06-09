All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、宮城県在住38歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：ロケットペンシルさん年齢性別：38歳女性同居家族構成：本人、夫（37歳）、長女（10歳）、次女（7歳）居住地：宮城県雇用形態：その他世帯年収：本人100万円、配偶者320万円現預金：600万円リスク資産：0円「イオン銀行の定期預金に500万円。ア