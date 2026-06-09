サイゼリヤは、6月10日のグランドメニュー改定を発表しました。本記事ではその内容をご紹介します。【画像】サイゼリヤの新メニュー夏にぴったりのメニューが新登場サイゼリヤは、6月10日にグランドメニューを改定すると発表。夏の新メニューとして、かぼちゃ本来のおいしさを生かした「冷たいパンプキンスープ」（税込180円）が2026年も登場。滑らかで甘みのあるスープで、ひんやりとした口当たりが心地よく、暑い日にもすっきり