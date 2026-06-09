旬の逸品料理（左上から時計回り：特製大きな焼売、GINONレモン、翠ジンソーダ、焼きとうきび、丸干しいわし焼き、うなきも焼き、たこの唐揚げ）とんでんは、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗において、6月9日から、「旬の逸品料理とお酒」を大幅リニューアルし、お酒と相性の良い逸品料理と、食事にも合わせやすい「ジン」を新たに販売する。さらに、「ブラックニッカハイボール」をリニューアルするほか、追加