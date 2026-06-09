5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが6月8日、自身のインスタグラムを更新。第5子の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生後10か月を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 辻希美 】第5子・夢空ちゃんの生後10か月を報告「夢空今日で10ヶ月になりました」夫婦での最新3ショット＆「おむつアート」を披露投稿では「夢空今日で10ヶ月になりました」と喜びを綴り、複数の写真を公開しています。 写真の1