中東情勢の悪化を受けて影響が広がるナフサ不足の問題で、農家からは、農業資材の高騰や品不足に不安の声が上がっています。八代市で40年以上農業を営む東家誠也さんです。■東家誠也さん「ナフサが入ってこないで、また(資材価格が)上がるとなると、農家は本当に厳しい」およそ3ヘクタールの畑でミニトマトなどを栽培しています。日頃から、ビニールハウスをはじめ、野菜を固定するビニール紐や土を覆うマルチ