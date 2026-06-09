サッカー日本代表MF遠藤航（33＝リバプール）が、9日配信のABEMA「青炎―遠藤航集大成の決意」（後7・00）に出演し、左足の負傷について語った。2月11日のサンダーランド戦で、左足首を強くひねって途中交代。シーズン初先発の一戦でのアクシデントだった。「痛いという感じですね、普通に。本当はプレーできる、一応、立ってプレーしようと…でもほとんど無理なのは分かって、ケガした瞬間は。セットプレーのディフェンス