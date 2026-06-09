松本文部科学相は９日の閣議後記者会見で、沖縄戦や広島、長崎への原爆投下についての学習を「極めて重要な教育活動だ」と強調し、平和学習を推進する考えを改めて示した。文科省が同志社国際高校（京都府）の平和学習を教育基本法違反と判断したことについて、長崎県内の被爆者団体など１３団体は８日、「平和教育活動を萎縮（いしゅく）させる」などと抗議声明を出していた。松本文科相は声明について「詳細は把握していないの