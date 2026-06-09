政府は、RSウイルスを防ぐ抗体製剤を予防接種で使用できるようにすることを念頭において、予防接種法の一部を改正する法律案を9日、閣議決定しました。赤ちゃんが感染すると重症化の恐れのあるRSウイルス感染症を防ぐため、妊婦が接種する母子免疫ワクチン「アブリスボ」がことし4月から定期接種（公費補助が出る予防接種）の対象になっています。このワクチンを打つと、妊婦の体内で「抗体」（ウイルスとたたかう免疫の役目を担う