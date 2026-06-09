◇第75回全日本大学野球選手権・第2日1回戦周南公立大11―1奈良学園大（2026年6月9日神宮）周南公立大が11―1で5回コールド勝ちし、初戦を突破した。前身の徳山大が22年4月に公立化した後、初となる選手権白星に、試合終了後にはナインが笑顔でスタンド席の声援に応えた。その中には山口県出身のタレント松村邦洋氏（58）の姿も。中村光宏監督は「彼らは一生懸命頑張ってきた。しっかり伝統を継承している」と選手らを称え