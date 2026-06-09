名古屋市西区の商業施設で8日、23人が喉の痛みを訴えた騒ぎで、警察は何者かがスプレーをまいた可能性もあるとして捜査しています。 8日夕方、西区二方町の「mozoワンダーシティ」の4階の南東角にあるゲームセンターで、男女23人が次々と喉に痛みを訴え、このうち8人が病院に搬送されました。全員、命に別条はありませんでした。 現場にいた人：「臭いは特に何もなくて、いきな