【漫画】本編を読む犬には玉ねぎやチョコレートが毒になる。猫にはアロマが負担になる。生き物を飼うには、その種類ごとに気をつけなければならないことがたくさんある。では、ニンゲンを飼う時に注意すべきことは……？魔獣や魔人の世界に迷い込んだ「ニンゲン」を、異形の飼い主が飼う飼育レポートマンガが『ニンゲンの飼い方』（ぴえ太/KADOKAWA）。この作品を読んでいると、自分とは異なる生き物を飼うことの難しさと楽し