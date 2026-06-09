【漫画】本編を読む『十日間だけ無理してよ』（ぴつえん/KADOKAWA）は、仕事に追われてすっかり疲れ切った男性編集者が、人気ヘアメイクアップアーティストとの出会いをきっかけに、自分自身を取り戻していくリメイク・ラブストーリー。連載開始直後から注目を集め、外見の変化だけではなく、止まっていた人生そのものが少しずつ動き出していく過程を描いた話題作だ。主人公・朝隈は文芸編集者。毎日仕事に忙殺され、身だしなみ