1995年9月、沖縄で米兵3人が女子小学生を暴行する事件が起きた。沖縄での反基地運動が高まるきっかけとなったが、全国ニュースになるまでには「時差」があったという。報道番組『NEWS23』の編集長を務めた金平茂紀さんの著書『筑紫哲也「NEWS23」とその時代』（朝日文庫）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Liudmila Chernetska※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Liudmila Chernetska■筑紫哲也が怒りに燃えた