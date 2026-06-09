FIGTING TV サムライの人気番組『煌めく☆まるごとスターダム』の最新回「王者そろい踏み！チャンピオンズナイト！」の収録が行われ、各タイトルのチャンピオンたちが集結。ワールドオブスターダム王者の玖麗さやか、ワンダーオブスターダム王者・羽南、ゴッデスオブスターダム王者チームのAZM、NEW BLOODタッグ王者チームのさくらあやが出演。今回の収録では、普段はリング上でしのぎを削る選手たちがスタジオに集結し、トークや