【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの松元絵里花（まつもと・えりか／30）が6月7日から韓国に短期留学中。モデルプレスは彼女にインタビューを行い、30歳という節目で大きな決断ができた理由や、今後の目標について語ってもらった。【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター、韓国留学中の近影◆松元絵里花、韓国留学決意したきっかけ― なぜ韓国留学をしようと思いましたか？松元：今回、私が韓国への留学を決意した理由をお話