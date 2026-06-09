ヤクルト・塩見泰隆外野手が９日までに自身のインスタグラムを更新。元サッカー日本代表の酒井宏樹と対面したことを報告し、そっくりすぎる２ショットを公開した。塩見は「よく『似てる』とは言われていましたが、、ご縁があって先日酒井宏樹選手とお会いできました！」と報告。笑顔の２ショットをアップすると、「想像以上に似すぎてて思わずお兄さんと呼んでしまうほど！」と驚きをつづった。さらに「やはり世界で戦う選手は